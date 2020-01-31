РУСАДА сообщило Минспорту о присутствии дисквалифицированного тренера Чегина на сборах

ТАСС, 31 января. Министерство спорта России получило справку от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о присутствии пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина на сборах национальной команды по легкой атлетике, проходивших в Сочи 13-31 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Об этом сказано в протоколе заседания комиссии Министерства спорта РФ по госаккредитации спортивных федераций. Там отмечается, что РУСАДА предоставило Минспорту РФ справку по нарушениям антидопинговых правил и нарушениям правил доступности спортсменами ВФЛА.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что у организации есть информация о том, что Чегин продолжает работать со спортсменами. Позднее антидопинговый координатор ВФЛА Роберт Попов сообщил, что федерация проведет расследование на основании данной информации.

С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чегина, тренер получил пожизненную дисквалификацию.