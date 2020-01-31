Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки аккредитации ВФЛА

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отсутствие дорожной карты по устранению Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) нарушений антидопинговых правил стало одной из причин приостановки государственной аккредитации ВФЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В пятницу Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко.

"В установленный срок, во взаимодействии с РАА "РУСАДА" не была разработана, утверждена и не представлена в Минспорт России "дорожная карта" (план мероприятий) по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил, включающая, в том числе, перспективный план по предотвращению допинга в легкой атлетике и борьбе с ним", - говорится в протоколе заседания комиссии Министерства спорта РФ по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации и наделению общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации .

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.