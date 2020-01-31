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Допинг в спорте

Сноубордист Автанеев еще не оспорил дисквалификацию в CAS из-за нехватки средств

Спортсмен был дисквалифицирован на два года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев
Никита Автанеев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Никита Автанеев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев еще не опротестовал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о своей дисквалификации, потому что в данный момент не располагает необходимыми финансовыми средствами. Об этом ТАСС в пятницу сообщила вице-президент Федерации сноуборда России Наталья Подоровская.

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Россиянин 23 января был дисквалифицирован на два года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

"В решении РУСАДА указано, что спортсмен может оспорить его только в CAS. Для этого в течение 21 дня нужно найти сумму в размере от 10 тысяч швейцарских франков (около 650 тысяч рублей - прим. ТАСС), и это только для оплаты третейской пошлины. Потом необходимо нанять юриста, который имеет опыт работы в CAS, это тоже как минимум 10 - 20 тысяч швейцарских франков. Даже для Федерации сноуборда России на данный момент такую сумму быстро собрать нереально, мы готовы взять на себя компенсацию расходов в последующем, но решить этот вопрос за три недели для нас нереальная задача", - сказала Подоровская.

"Мы оказались в такой ситуации, что наш спортсмен лишается права на защиту, так как мы не можем выполнить по сути формальные условия. Очень надеялись, что оспаривать решения РУСАДА будем в Спортивном арбитражном суде России, как нам это было озвучено при вынесении резолютивной части в октябре 2019 года, но решение получили с правом обжалования в CAS, - пояснила собеседница агентства. - Я считаю, что необходимо поднимать этот вопрос на государственном уровне, а не решать силами спортивных федераций. Ведь такая проблема не только у Никиты, но и других российских спортсменов".

Автанеев является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), победителем этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.

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