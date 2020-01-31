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Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Гайтюкевича выиграл этап Кубка Европы по бобслею в Инсбруке в соревновании четверок

Второе место заняли экипажи из Латвии и Германии

ТАСС, 31 января. Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича занял первое место в соревновании четверок на седьмом этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в австрийском Инсбруке.

Российский экипаж по сумме двух попыток показал результат 1 минута 42,94 секунды. В состав экипажа входят Гайтюкевич, Владислав Жаворцев, Андрей Казанцев и Егор Грязнов. Второе место заняли экипажи из Латвии (Ралфса Берзиньша) и Германии (Йонаса Яннуша), которые показали одинаковое время (+0,23).

В общем зачете Кубка Европы лидирует Яннуш, набравший 704 очка. Гайтюкевич находится на втором месте (582). Третьим идет латвиец Оскарс Мелбардис (572).

Дмитрий Попов находится на седьмом месте (522), Александр Бредихин - на 11-м (412), Григорий Волосков - на 24-м (134).

Следующий этап Кубка Европы пройдет 1 февраля также в Инсбруке. В рамках этапа будут разыгрываться медали чемпионата Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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