Экипаж Гайтюкевича выиграл этап Кубка Европы по бобслею в Инсбруке в соревновании четверок

ТАСС, 31 января. Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича занял первое место в соревновании четверок на седьмом этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в австрийском Инсбруке.

Российский экипаж по сумме двух попыток показал результат 1 минута 42,94 секунды. В состав экипажа входят Гайтюкевич, Владислав Жаворцев, Андрей Казанцев и Егор Грязнов. Второе место заняли экипажи из Латвии (Ралфса Берзиньша) и Германии (Йонаса Яннуша), которые показали одинаковое время (+0,23).

В общем зачете Кубка Европы лидирует Яннуш, набравший 704 очка. Гайтюкевич находится на втором месте (582). Третьим идет латвиец Оскарс Мелбардис (572).

Дмитрий Попов находится на седьмом месте (522), Александр Бредихин - на 11-м (412), Григорий Волосков - на 24-м (134).

Следующий этап Кубка Европы пройдет 1 февраля также в Инсбруке. В рамках этапа будут разыгрываться медали чемпионата Европы.