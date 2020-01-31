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Футбол в Испании

Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч чемпионата Испании по футболу с "Валенсией"

Матч пройдет в субботу, начало - 23:00

ТАСС, 31 января. Российский нападающий Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу с "Валенсией". Об этом сообщает пресс-служба "Сельты".

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Матч "Валенсия" - "Сельта" пройдет в субботу и начнется в 23:00 мск.

"Сельта" в четверг арендовала Смолова у московского "Локомотива" до конца сезона-2019/20. В пятницу 29-летний футболист прошел медосмотр и подписал контракт.

Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года, его действующий контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 48 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав семь голевых передач. Форвард помог команде по разу выиграть Кубок России и Суперкубок России.

До этого он выступал за московское "Динамо" (2006-2015), нидерландский "Фейенорд" (2010-2011, аренда), махачкалинский "Анжи" (2012-2014), екатеринбургский "Урал" (2014-2015) и "Краснодар" (2015-2018). В составе краснодарцев Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза, в 2016 и 2018 годах, признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза.

"Сельта" после 21 тура чемпионата Испании находится в зоне вылета, набрав 17 очков.

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