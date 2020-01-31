Матчи второго дивизиона юношеского ЧМ по хоккею перенесены из Китая в Болгарию

ТАСС, 31 января. Матчи юношеского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) группы В второго дивизиона, которые должны были пройти в Китае, состоятся в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Матчи группы В должны были пройти в китайском Тяньцзине с 21 по 27 марта. Однако они были отменены из-за вспышки коронавируса. Как сообщает пресс-служба IIHF, было проведено совещание со всеми командами - участницами турнира, по итогам которого было одобрено новое место проведения - столица Болгарии София. Соревнования пройдут 23-29 марта.

В матчах группы B второго дивизиона сыграют сборные Китая, Болгарии, Австралии, Хорватии, Нидерландов и Испании.

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ, ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба, к настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.