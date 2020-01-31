Дортмундская "Боруссия" арендовала Эмре Джана у "Ювентуса"

ТАСС, 31 января. Немецкий полузащитник Эмре Джан перешел из туринского "Ювентуса" в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа прав на игрока "Боруссией". По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет €30 млн. В команде из Дортмунда 26-летний футболист будет выступать под 27 номером.

"Я считаю, что у команды большой потенциал, чтобы побеждать. Я уверен, что смогу в этом помочь. Эта команда всегда была мне симпатична, и я не могу дождаться, чтобы впервые сыграть перед фанатами "Боруссии", которые известны во всем мире", - сказал Джан после прохождения медицинского осмотра.

В нынешнем сезоне Джан провел восемь игр за "Ювентус" в чемпионате Италии, в которых не отличился результативными действиями. Помимо итальянского клуба он выступал за английский "Ливерпуль", а также за "Баварию" и "Байер" из Германии. В составе немецкой сборной Джан провел 25 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

В составе "Баварии" Джан выиграл в сезоне-2012/13 Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Вместе с "Ювентусом" он стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии по итогам сезона-2018/19. В составе национальной сборной Джан выиграл Кубок конфедераций в 2017 году.

Дортмундская "Боруссия" находится на четвертом месте в чемпионате Германии, набрав после 19 туров 36 очков. В следующем матче 1 февраля подопечные Люсьена Фавра дома сыграют с "Унион Берлин".