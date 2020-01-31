Тарасенко: ВФЛА была готова наказать мордовскую федерацию, но РУСАДА не шло на контакт

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была готова принять меры в отношении Федерации легкой атлетики Мордовии после заявлений Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о продолжении незаконной деятельности пожизненно отстраненного тренера по ходьбе Виктора Чегина, однако никакой доказательной базы РУСАДА так и не предоставило. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Министерство спорта России сообщило в пятницу, что получило справку от Российского антидопингового агентства о присутствии пожизненно дисквалифицированного тренера Чегина на сборах национальной команды по легкой атлетике, проходивших в Сочи 13-31 января. Первая информация о том, что этот отстраненный специалист не прекратил свою деятельность, появилась 24 января, и в тот же день антидопинговый координатор ВФЛА Роберт Попов сообщил, что федерация оперативно отреагирует на этот сигнал. 29 января ВФЛА и РУСАДА провели рабочую встречу.

"Мы провели внутреннее расследование, изучили документы по сборам, провели опрос тренеров и спортсменов, старший тренер команды Дмитрий Зорин оперативно собрал информацию, однако ни одного факта нахождения Чегина в расположении сборной России выявлено не было, - заметила Тарасенко. - Однако мы не можем исключать его пребывания на сборе мордовской региональной команды, тренировавшейся также в Сочи. Для того, чтобы иметь возможность наложить санкции на Федерацию легкой атлетики Мордовии, нам нужны были доказательства, которые РУСАДА нам пока не предоставило".

С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чегина, тренер получил пожизненную дисквалификацию.