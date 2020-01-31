Федерация бокса России назвала лучших боксеров 2019 года

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Муслим Гаджимагомедов и Земфира Магомедалиева признаны лучшими боксерами 2019 года по версии Федерации бокса России. Церемония вручения наград прошла на Всероссийском боксерском форуме в Калининграде.

Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Магомедалиева завоевала золото чемпионата мира в Улан-Удэ. Она стала двукратной чемпионкой мира, ранее она победила на турнире 2014 года в весовой категории свыше 81 кг. Также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы (2016, 2019) в весовой категории свыше 81 кг.