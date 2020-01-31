ВФЛА не считает себя виновной в отсутствии согласованной антидопинговой дорожной карты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не несет никакой ответственности за то, что дорожная карта ВФЛА по устранению антидопинговых нарушений, составленная после разразившегося скандала вокруг дела Данила Лысенко, не была согласована в установленные сроки с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

В пятницу Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки государственной аккредитации.

"Могу сказать, что ВФЛА выработала свою дорожную карту, большинство пунктов которой были уже реализованы, - отметила Тарасенко. - Подготовка этого документа была моей инициативой, а World Athletics никаких требований в этом вопросе к нам не выдвигала. Реализация того, что предлагало в свое время Российское антидопинговое агентство, находится за рамками наших полномочий. Мы передали все варианты в Минспорт России в установленные сроки, поэтому не несем никакой ответственности за то, что согласованной дорожной карты до сих пор нет".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.