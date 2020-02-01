Российские регбисты сыграют со сборной Испании в первом матче чемпионата Европы

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы встретится с командой Испании. Игра пройдет 1 февраля на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - 14:00 мск.

На чемпионате Европы выступят сборные России, Испании, Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии. Действующим победителем турнира является команда Грузии, испанцы в прошлом розыгрыше заняли второе место, третьими стали румыны. Россияне расположились на четвертой строчке.

Прошлогодний розыгрыш турнира для сборной России тоже начинался матчем против испанцев, встреча проходила в Мадриде и закончилась победой хозяев поля со счетом 16:14. Всего команды России и СССР провели со сборной Испании 29 матчей, в 24 из которых сильнее были отечественные регбисты. При этом последний раз россияне побеждали испанскую команду в 2018 году во встрече чемпионата Европы, когда сопернику засчитали техническое поражение. До этого российские регбисты обыгрывали испанскую сборную в 2016 году (22:20), это тоже произошло на европейском первенстве.

Предстоящий матч пропустят несколько лидеров сборной России. Не сыграют Кирилл Готовцев, Тагир Гаджиев, Александр Ильин, Богдан Федотко, Валерий Морозов и Андрей Остриков. Главный тренер Лин Джонс на предматчевой пресс-конференции отметил, что отсутствие ряда основных игроков позволит проявить себя молодым регбистам.

Главный тренер испанской сборной Сантьяго Сантос сообщил, что в его команде тоже много новых игроков, которые должны проявить себя в стартовом матче. Специалист восхитился сочинским стадионом "Фишт", где пройдет встреча. "Нам очень понравился стадион, ждем, что тут будет много российских болельщиков. Заметно, что регби в вашей стране развивается", - сказал Сантос.

В первом туре чемпионата Европы между собой также сыграют сборные Португалии и Бельгии, Грузии и Румынии. Во втором туре первенства россиянам предстоит встретиться с бельгийцами, игра пройдет в Брюсселе 8 февраля. Испанцы свой следующий матч проведут 9 февраля в Мадриде против грузинской команды. Чемпионат Европы завершится 13 марта.