Этап Кубка мира по горнолыжному спорту стартует в Сочи

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин стартует в субботу в Сочи. Соревнования пройдут на курорте "Роза Хутор".

В прошлом году из-за сильного снегопада на этапе Кубка мира в Сочи были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Гонки тоже должны были пройти на горнолыжном курорте "Роза Хутор", однако трассу не смогли подготовить. Перед стартом нынешнего этапа глава Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников отметил, что погода в Сочи опять вызывает опасения. Причиной снова могут стать снегопады.

Уже были отменены все три тренировки в скоростном спуске. Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), для проведения гонки в данной дисциплине ей должна предшествовать минимум одна тренировка. Ее планируют начать в 10:00 мск в субботу, а в 12:30 мск будет дан старт соревнованиям. В случае реализации такого плана дата проведения второй гонки этапа (супергигант) останется неизменной, она пройдет 2 февраля.

Лидирующая в общем зачете Кубка мира американка Микаэла Шиффрин пропустит российский этап. Причиной пропуска соревнований в Сочи стало желание Шиффрин взять недельную паузу на отдых. Спортсменка набрала в текущем сезоне 1225 очков.

На втором месте находится итальянка Федерика Бриньоне (855), на третьем - Петра Вльгова из Словакии (830). Россиянки не входят в первую сотню общего зачета. Александра Прокопьева и Юлия Плешкова делят 104-ю строчку, набрав по девять очков, Екатерина Ткаченко находится на 109-м месте (7).