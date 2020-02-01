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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" арендовал футболиста "Шанхай Шеньхуа" Игало

Соглашение рассчитано до конца сезона
Одион Игало AP Photo/Matt Dunham
Описание
Одион Игало
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 1 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" взял в аренду нигерийского нападающего китайского "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.

Аренда 30-летнего форварда рассчитана до конца сезона, соглашение было подписано в последний день трансферного окна. С 2014 по 2017 год он выступал в чемпионате Англии за "Уотфорд". В составе команды Игало провел 100 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач.

"Одион - опытный игрок, он даст нам возможность варьировать действия в нападении. Отличный парень и большой профессионал, который постарается сделать как можно больше за отведенное ему здесь время", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер.

Игало, помимо названных ранее клубов, выступал за норвежский "Лин", итальянские команды "Чезена" и "Удинезе", испанскую "Гранаду" и китайский "Чянчунь Ятай". В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 34 очка в 24 матчах и отстает "Челси", замыкающего зону Лиги чемпионов, на шесть баллов.

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