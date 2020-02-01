Овечкин вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 695-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и теперь занимает чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче с "Оттавой", который завершился победой столичной команды со счетом 5:3.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши (5-я минута), Евгений Кузнецов (12), Овечкин (31, 60) и Карл Хагелин (44), у "Оттавы" отличились Крис Тирни (28), Тома Шабо (32) и Артем Анисимов (45). Защитник столичной команды Дмитрий Орлов выступил ассистентом в эпизоде с голом Кузнецова. В активе Овечкина теперь 54 (37 шайб + 17 передач) очка в регулярном чемпионате, он сравнялся с лидером сезона Давидом Пастрняком из "Бостона" по количеству заброшенных шайб. Кузнецов в текущем сезоне набрал 44 (17+27) очка, Орлов - 23 (3+20), Анисимов - 12 (9+3). Благодаря голам россиянин обогнал в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадца Марка Мессье (694). Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Всего в активе 34-летнего россиянина 1265 (695+570) очков в 1135 матчах. В первой семерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

An ENG for the #Gr8 gets him No. 695! pic.twitter.com/XbzddgQb0I — Washington Capitals (@Capitals) February 1, 2020

Овечкин является лидером по количеству голов в НХЛ среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру. Из действующих игроков НХЛ ближайшим преследователем Овечкина является канадец Патрик Марло (561 шайба в 1705 матчах), из россиян - Илья Ковальчук (441 шайба в 907 матчах). За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). Самсонов близок к рекорду лиги В прошедшем матче ворота "Вашингтона" 20-й раз в сезоне защищал российский голкипер Илья Самсонов. Он одержал 16-ю победу, при этом вратарь выиграл 11 встреч подряд. Самсонов является третьим вратарем-новичком, который одержал более десяти побед кряду, столько же в активе Джорджа Хэйнсворта (сезон-1926/27). Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Россу Бруксу, который с 31 октября 1973 года по 28 февраля 1974 года победил в 14 матчах подряд.

Ilya Samsonov became the third rookie goaltender in NHL history to earn a win in 11-plus consecutive decisions, joining Ross Brooks (14-0-0 in 1973-74) and George Hainsworth (11-0-0 in 1926-27). #NHLStats pic.twitter.com/920Nssoyi8 — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2020