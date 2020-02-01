Два очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

ТАСС, 1 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Павел Бучневич (30-я минута), Крис Крайдер (32), Артемий Панарин (40) и Мика Зибанежад (46). Панарин также выступил ассистентом в эпизоде с голом Зибанежада.

В активе российского форварда теперь 70 (27 шайб + 43 передачи) баллов за результативность в сезоне, у Бучневича - 27 (9+18). Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 броска и одержал третью победу в своем четвертом матче в НХЛ. Панарин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

У проигравших отличились Робби Фаббри (45) и Валттери Филппула (51). Лучшим игроком матча стал Зибанежад (1+2). Второй звездой был признан Панарин (1+1), третьей - Крайдер (1+1).

"Детройт" потерпел седьмое поражение подряд и идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 52 матчах. "Рейнджерс" занимают 12-ю строчку, имея в активе 52 очка в 49 встречах.