Овечкин заявил, что не ставит личные достижения выше командных

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который в субботу поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что не ставит личные достижения выше командного успеха. Комментарий капитана "Вашингтона" приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл "Оттаву" со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 695 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он обошел канадца Марка Мессье (695 шайб) и занимает чистое восьмое место.

"У меня сегодня было много моментов, можно было забивать и больше. Все партнеры пытались отдать мне передачу, звено играло отлично. Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов, восьмерка - хорошая цифра. Да, мне приятно, что нахожусь среди таких именитых людей, однако главное, что мы сегодня выиграли", - сказал Овечкин.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина теперь является канадец Майк Гартнер (708).