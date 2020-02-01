Мессье: Овечкин своим примером вдохновляет подрастающее поколение

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который в субботу поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), своим примером вдохновляет подрастающее поколение мальчиков и девочек. Такое мнение высказал шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

В субботу Овечкин оформил дубль в победном матче "Вашингтона" против "Оттавы" (5:3), теперь на его счету 695 голов в НХЛ. По этому показателю он вышел на восьмое место, опередив Мессье (694).

"Алекс, поздравляю тебя с бомбардирским достижением. Ты поражаешь нас умением завершать атаки, техникой и силовой борьбой. Однако более важным является тот факт, что своим примером ты вдохновляешь подрастающее поколение мальчишек и девчонок. Я желаю продолжить бомбардирскую серию и превзойти еще много великих имен", - сказал Мессье.

Мессье выступал в НХЛ с 1979 по 2004 год, проведя 1756 матчей и набрав 1887 (694 шайбы + 1193 передачи) очков. Он был игроком "Эдмонтона", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувера". Мессье шесть раз выигрывал Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994). В 2007 году канадец был введен в Зал хоккейной славы.