Бывший тренер ФК "Ливерпуль" Бувач стал спортивным директором московского "Динамо"

ТАСС, 1 февраля. Босниец Желько Бувач стал спортивным директором московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с боснийским специалистом рассчитано на 2,5 года. Предыдущим спортивным директором был Роман Орещук, который покинул должность 11 октября 2019 года.

Бувач работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в английском "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.

"Динамо" находится на восьмом месте в чемпионате России, набрав 24 очка после 19 матчей.