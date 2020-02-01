Соревнования в скоростном спуске на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменены

ТАСС, 1 февраля. Соревнования в скоростном спуске среди женщин, запланированные на субботу на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи, из-за непогоды отменены. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Ранее были отменены две тренировки в скоростном спуске. Планировалось, что третья тренировка, перенесенная с пятницы, состоится в субботу утром, но она также была отменена. Согласно правилам FIS, для проведения гонки в данной дисциплине ей должна предшествовать минимум одна тренировка.
В прошлом году также из-за сильного снегопада на этапе Кубка мира в Сочи были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Гонки также должны были пройти на горнолыжном курорте "Роза Хутор", однако трассу не смогли подготовить.
Ранее сообщалось, что лидирующая в общем зачете Кубка мира американка Микаэла Шиффрин пропустит российский этап. Причиной пропуска соревнований в Сочи стало желание Шиффрин взять недельную паузу на отдых. Спортсменка набрала в текущем сезоне 1225 очков.
На втором месте находится итальянка Федерика Бриньоне (855), на третьем - Петра Вльгова из Словакии (830). Россиянки не входят в первую сотню в общем зачете. Александра Прокопьева и Юлия Плешкова делят 104-ю строчку, набрав по девять очков, Екатерина Ткаченко находится на 109-м месте (7).