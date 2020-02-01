{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Соревнования в скоростном спуске на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменены

Решение было принято в связи со снегопадом
Описание
© Андрей Голованов/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Соревнования в скоростном спуске среди женщин, запланированные на субботу на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи, из-за непогоды отменены.  Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее были отменены две тренировки в скоростном спуске. Планировалось, что третья тренировка, перенесенная с пятницы, состоится в субботу утром, но она также была отменена. Согласно правилам FIS, для проведения гонки в данной дисциплине ей должна предшествовать минимум одна тренировка.

На эту тему

В прошлом году также из-за сильного снегопада на этапе Кубка мира в Сочи были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Гонки также должны были пройти на горнолыжном курорте "Роза Хутор", однако трассу не смогли подготовить.

Ранее сообщалось, что лидирующая в общем зачете Кубка мира американка Микаэла Шиффрин пропустит российский этап. Причиной пропуска соревнований в Сочи стало желание Шиффрин взять недельную паузу на отдых. Спортсменка набрала в текущем сезоне 1225 очков.

На втором месте находится итальянка Федерика Бриньоне (855), на третьем - Петра Вльгова из Словакии (830). Россиянки не входят в первую сотню в общем зачете. Александра Прокопьева и Юлия Плешкова делят 104-ю строчку, набрав по девять очков, Екатерина Ткаченко находится на 109-м месте (7).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Гибель Коби Брайанта
"Лейкерс" уступили "Портленду" в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта
Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС