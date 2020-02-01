Соревнования в скоростном спуске на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменены

ТАСС, 1 февраля. Соревнования в скоростном спуске среди женщин, запланированные на субботу на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи, из-за непогоды отменены. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее были отменены две тренировки в скоростном спуске. Планировалось, что третья тренировка, перенесенная с пятницы, состоится в субботу утром, но она также была отменена. Согласно правилам FIS, для проведения гонки в данной дисциплине ей должна предшествовать минимум одна тренировка.