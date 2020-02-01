Тренер "Вашингтона" рад, что Овечкин продолжает гонку за рекордом результативности НХЛ

В субботу "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл "Оттаву" со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 695 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря этому он обошел канадца Марка Мессье (694 шайбы) в списке лучших снайперов в истории лиги и занял восьмое место.

"Нам очень повезло, что он играет за "Вашингтон", болельщикам команды повезло видеть его 41 раз в году, а то и чаще. Он многое сделал для построения нашей игры. Нам повезло видеть, как он продолжает гонку за невероятным рекордом. Конечно, я рад, что он не прекращает забрасывать шайбы уже несколько игр подряд", - сказал Рейрден.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина теперь является канадец Майк Гартнер (708). Овечкин является лидером по количеству голов в НХЛ среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру.

За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).