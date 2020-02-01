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Australian Open

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

В финале представительница США победила испанку Гарбинье Мугурусу в трех сетах
София Кенин EPA-EFE/FRANCIS MALASIG
Описание
София Кенин
© EPA-EFE/FRANCIS MALASIG

ТАСС, 1 февраля. Американка София Кенин стала победительницей первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале турнира она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу американской теннисистки. 21-летняя Кенин стала самой молодой победительницей Australian Open с 2008 года, когда турнир выиграла россиянка Мария Шарапова. До этого Мугуруса и Кенин встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) один раз - в сентябре прошлого года в Пекине победа также досталась американке.

Кенин родилась в Москве, спустя несколько месяцев после ее рождения семья переехала в США. Кенин впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, на предыдущих турнирах серии Большого шлема спортсменка не проходила дальше четвертого круга (в 2019 году Кенин вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции). Перед началом Открытого чемпионата Австралии она находилась на 15-м месте в рейтинге WTA, имея в активе три титула на турнирах, проводимых под эгидой организации, и была посеяна под 14-м номером. Благодаря победе Кенин впервые в карьере войдет в десятку лучших рейтинга (спортсменка поднимется на седьмую строчку), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.

26-летняя Мугуруса занимает 32-е место в рейтинге WTA, она выиграла семь турниров под эгидой организации. В сентябре и октябре 2017 года спортсменка в течение четырех недель возглавляла рейтинг WTA. Мугуруса дважды выигрывала турниры серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции (2016) и Уимблдон (2017), в субботу испанка в третий раз карьере сыграла в финале турнира серии Большого шлема. Ранее на Открытом чемпионате Австралии она не проходила дальше четвертьфинала.

У юниоров в одиночном разряде победили француз Аро Майо, переигравший соотечественника Артура Казо (6:4, 6:1), и Виктория Хименес-Касинцева из Андорры, оказавшаяся сильнее польской спортсменки Вероники Башак (5:7, 6:2, 6:2). Хименес-Касинцевой 14 лет, она говорит на русском языке. Представительница Андорры была самой юной участницей турнира и впервые принимала участие в юниорском турнире серии Большого шлема. В парных соревнованиях среди юниоров победил дуэт Николас Давид Йонел (Румыния) / Леандро Риди (Швейцария). Среди девушек лучшим стал дуэт представительницы Филиппин Александры Эалы и спортсменки из Индонезии Приски Маделин Нугрохо.

У юниоров в одиночном разряде победили француз Аро Майо, переигравший соотечественника Артура Казо (6:4, 6:1), и Виктория Хименес-Касинцева из Андорры, оказавшаяся сильнее польской спортсменки Вероники Башак (5:7, 6:2, 6:2). Хименес-Касинцевой 14 лет, она говорит на русском языке. Представительница Андорры была самой юной участницей турнира и впервые принимала участие в юниорском турнире серии Большого шлема. В парных соревнованиях среди юниоров победил дуэт Николас Давид Йонел (Румыния) / Леандро Риди (Швейцария). Среди девушек лучшим стал дуэт представительницы Филиппин Александры Эалы и спортсменки из Индонезии Приски Маделин Нугрохо.

В воскресенье пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

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