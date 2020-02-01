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КХЛ

Сорокин, Лехтонен и Слепышев признаны лучшими игроками января в КХЛ

Лучшим новичком месяца стал нападающий СКА Иван Морозов
Илья Сорокин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Илья Сорокин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Российский голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин признан лучшим вратарем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в январе. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

24-летний Сорокин одержал в составе ЦСКА шесть побед в восьми матчах, дважды сыграв на ноль. Он отразил 94,05% бросков, а коэффициент надежности составил 1,37. Безголевая серия Сорокина составила 174 минуты 47 секунд - лучший результат в январе.

Лучшим защитником января стал финский хоккеист "Йокерита" 26-летний Микко Лехтонен, который победил вместе с командой девять раз в 12 матчах, набрав 13 очков (5 шайб + 8 голевых передач) - лучший результат среди защитников в месяце. Его показатель полезности составил "+4". В матчах с "Северсталью", "Витязем" и "Куньлунем" Лехтонен забросил победные шайбы, при этом в игре с "Витязем" он отметился дублем. Финский хоккеист признается лучшим защитником лиги третий месяц подряд.

Лучшим нападающим января был признан 25-летний форвард ЦСКА Антон Слепышев, на счету которого девять побед в составе московской команды в 12 матчах. В январе он набрал 18 очков (10+8), имея показатель полезности "+13" - оба результата являются лучшими в лиге в январе. Слепышев набирал очки во всех матчах месяца, забросив шайбы в восьми играх, голы во встречах с московским "Динамо", "Сибирью", "Сочи" и "Адмиралом" стали победными, в матче с "Сочи" он отметился дублем. Также на его счету девять силовых приемов и восемь заблокированных бросков.

Лучшим новичком января в КХЛ стал 19-летний нападающий Иван Морозов из СКА. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он выиграл семь из восьми матчей месяца, набрав 6 очков (4+2) и имея общий показатель полезности "+6". 23 января в матче против "Барыса" нападающий забросил первую шайбу в КХЛ, 28 января в игре с минским "Динамо" отметился дублем. Морозов в среднем проводил на льду 12 минут.

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