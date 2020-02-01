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Футбол в России

Соловьев: новый спортивный директор поможет в развитии молодых футболистов "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" отметил, что Желько Бувач не будет участвовать в тренировочном процессе команды

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач обладает уникальным опытом и поможет столичному футбольному клубу не только в достижении результатов, но и развитии молодых игроков и академии. Об этом заявил председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев, чьи слова приводит пресс-служба бело-голубых.

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В субботу "Динамо" подписало с Бувачем контракт на 2,5 года. Босниец работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в английском "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года, он неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.

"На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей "Динамо" и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, позитивным - умением добиваться успешных результатов в командах, совершенно разных по стилю, духу и задачам", - отметил Соловьев.

"Он абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки, это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут "Динамо" не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд. Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессе, здесь все полномочия как были, так и остаются у [главного тренера] Кирилла Новикова", - добавил он.

"Динамо" находится на восьмом месте в чемпионате России, набрав 24 очка после 19 матчей.

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