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Australian Open

Кенин заявила, что победа на Australian Open была ее мечтой

Теннисистка призналась, что прошедшие две недели стали лучшими в ее жизни
София Кенин EPA-EFE/FRANCIS MALASIG
Описание
София Кенин
© EPA-EFE/FRANCIS MALASIG

ТАСС, 1 февраля. Американская теннисистка София Кенин, являющаяся уроженкой Москвы, призналась, что победа на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) была ее мечтой. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "Евроспорт".

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Кенин победила в финале турнира испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Для американки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема. Благодаря этому успеху она впервые в карьере попадет в десятку лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и займет там седьмое место, обновленная версия рейтинга будет опубликована в понедельник. До начала турнира Кенин располагалась на 15-й строчке, Мугуруса - на 32-й.

"Первым делом хочу поздравить Мугурусу с хорошей игрой, я бы хотела, чтобы мы еще много раз встретились в финалах. Моя мечта осуществилась, я много работала, чтобы добиться этого успеха. Благодарю главного судью матча и всех организаторов, это мой любимый турнир, и большая привилегия быть среди его участников. Прошедшие две недели стали лучшими в моей жизни", - сказала Кенин.

21-летняя Кенин стала самой молодой победительницей Открытого чемпионата Австралии с 2008 года, когда выиграла россиянка Мария Шарапова. Ранее Кенин ни разу не проходила на турнирах серии Большого шлема дальше четвертого круга. Она имеет в активе три титула на турнирах, проводимых под эгидой WTA.

В воскресенье пройдет финал в мужском одиночном разряде, действующий победитель турнира серб Новак Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом.

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