Российский саночник Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 1 февраля. Россиянин Семен Павличенко стал вторым на седьмом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Оберхофе (Германия).

Первое место занял немец Йоханнес Людвиг, затративший на две попытки 1 минуту 28,267 секунды. Павличенко уступил лидеру 0,164 секунды. Третье место занял саночник из Латвии Инарс Кивлениекс (+0,170).

Еще один российский саночник Роман Репилов занял восьмое место (+0,299). Россияне Максим Аравин и Александр Горбацевич по итогам этапа разделили 16-е место, показав одинаковое время (+0,575), Степан Федоров занял 21-ю позицию (+0,701).

В общем зачете продолжает лидировать Репилов, набравший 695 очков после семи этапов. На второй позиции находится итальянец Доминик Фишналлер (634), на третьем месте - Павличенко (609). Аравин идет 16-м (236), Горбацевич - 18-м (201), Федоров - 27-м (108).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье. Чемпионат мира пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.