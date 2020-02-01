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Футбол в России

"Локомотив" проиграл "Партизану" по пенальти в первом матче Кубка Париматч Премьер

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были футболисты "Партизана" - 4:2

ТАСС, 1 февраля. Российский футбольный клуб "Локомотив" (Москва) проиграл сербскому "Партизану" в серии пенальти в стартовом матче Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты "Партизана" - 4:2. 

В составе московской команды гол забил португалец Эдер на 30-й минуте. Ответный мяч на счету бывшего футболиста московского ЦСКА серба Зорана Тошича (34). "Партизан" набрал два очка, "Локомотив" - одно.

Турнир завершится 9 февраля. Помимо "Локомотива" и "Партизана", в соревновании примут участие российские клубы "Спартак" (Москва) и "Ростов", команды проведут по одной встрече друг против друга.

"Спартак" первую игру проведет в субботу против "Ростова", 5 февраля московский клуб встретится с "Локомотивом", 8 февраля - с "Партизаном". 4 февраля "Ростов" сыграет с "Партизаном", в заключительном матче турнира подопечные Валерия Карпина проведут встречу с "Локомотивом" 9 февраля.

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Российский футбол
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