Российские регбисты уступили сборной Испании в первом матче чемпионата Европы

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби проиграла команде Испании со счетом 12:31 в стартовом матче чемпионата Европы. Игра прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

В составе сборной России все очки набрал Рамиль Гайсин (две попытки и реализация). У испанцев по пять очков набрали Висенте дель Хойо, Хорди Хорба, Флоран Гибуин, Хулен Гойя и Фред Керси (все игроки сделали по одной попытке), четыре очка на счету Брэдли Линклатера (две реализации), два очка набрал Андреа Рабаго (реализация).

Также на турнире сборной России предстоит провести игры против команд Грузии, Румынии, Бельгии и Португалии. Действующим победителем турнира является сборная Грузии, испанцы в прошлом розыгрыше заняли второе место, третьими стали румыны. Россияне расположились на четвертой строчке. Позднее в субботу пройдут встречи между сборными Грузии и Румынии, а также Португалии и Бельгии.

Шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон).

Прошлогодний розыгрыш турнира для сборной России тоже начинался матчем против испанцев, встреча проходила в Мадриде и закончилась победой хозяев поля со счетом 16:14. Всего команды России и СССР провели со сборной Испании 30 матчей, в 24 из которых сильнее были отечественные регбисты. При этом последний раз россияне побеждали испанскую команду в 2018 году во встрече чемпионата Европы, когда сопернику засчитали техническое поражение. До этого российские регбисты обыгрывали испанскую сборную в 2016 году (22:20), это тоже произошло на европейском первенстве.

В следующем матче 8 февраля российские регбисты в гостях сыграют со сборной Бельгии. Испанцы свой следующий матч проведут 9 февраля в Мадриде против грузинской команды. Чемпионат Европы завершится 15 марта, россияне последний матч проведут 14 марта в гостях против команды Грузии.