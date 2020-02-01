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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Бабиков пока будет выступать на внутрироссийских соревнованиях

Спортсмен не отобрался на чемпионат Европы
Антон Бабиков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Антон Бабиков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков не выполнил критерии отбора на чемпионат Европы, по этой причине сезон он продолжит на внутрироссийских соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

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28-летний Бабиков перед началом международного сезона не сумел отобраться в основной состав сборной России, однако выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте. В шведском Эстерсунде он попал в очковую зону в индивидуальной гонке, но тренерский штаб сборной на следующие два старта отдал предпочтение другим спортсменам - Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову, которые выполнили критерии отбора. Бабикову не нашлось места и на Кубке IBU. На прошлой неделе на соревнованиях в Ижевске он не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы.

"Нет, на чемпионат Европы он не едет, поскольку не выполнил критерии отбора, - сказал Никитин. - Сможет ли он туда попасть тренерским решением? Это вопрос не ко мне. Пока он будет выступать на внутрироссийских соревнованиях. Сейчас он поедет в Кирово-Чепецк, где пройдут чемпионат и Кубок России".

Тренер отметил, что биатлонист сейчас тренируется за счет региона.

Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трехкратным чемпионом Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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