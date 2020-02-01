{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Крейчикова и Мектич стали победителями Australian Open в миксте

В финале они победили американку Бетани Маттек-Сандс и британца Джейми Маррея

ТАСС, 1 февраля. Чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич победили в финале американку Бетани Маттек-Сандс и британца Джейми Маррея в смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 10:1 в пользу Крейчиковой и Мектича, которые были посеяны на турнире под пятым номером.

Крейчикова во второй раз кряду стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, в прошлом розыгрыше она выступала в паре с американцем Радживом Рамом. Мектич впервые стал победителем Australian Open, также он выступал в финале Открытого чемпионата США 2018 года, где уступил в финале в паре с Алисией Росольской из Польши также Маррею и Маттек-Сандс.

Маттек-Сандс является олимпийской чемпионкой 2016 года, она трижды выигрывала турниры серии Большого шлема в миксте. Маррей, являющийся старшим братом Энди Маррея, в миксте дважды становился победителем Уимблдона и три раза Открытого чемпионата США.

В воскресенье пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
КХЛ
Московское "Динамо" пятые раз подряд победило "Спартак" в КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:0, символическое вбрасывание произвели посол США в РФ Джон Салливан, олимпийские чемпионы Александр Якушев и Вячеслав Фетисов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС