Крейчикова и Мектич стали победителями Australian Open в миксте

ТАСС, 1 февраля. Чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич победили в финале американку Бетани Маттек-Сандс и британца Джейми Маррея в смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 10:1 в пользу Крейчиковой и Мектича, которые были посеяны на турнире под пятым номером.

Крейчикова во второй раз кряду стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, в прошлом розыгрыше она выступала в паре с американцем Радживом Рамом. Мектич впервые стал победителем Australian Open, также он выступал в финале Открытого чемпионата США 2018 года, где уступил в финале в паре с Алисией Росольской из Польши также Маррею и Маттек-Сандс.

Маттек-Сандс является олимпийской чемпионкой 2016 года, она трижды выигрывала турниры серии Большого шлема в миксте. Маррей, являющийся старшим братом Энди Маррея, в миксте дважды становился победителем Уимблдона и три раза Открытого чемпионата США.

В воскресенье пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.