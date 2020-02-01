Кушнарев: сборная Испании по регби ошибалась меньше россиян и лучше держала мяч в атаке

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Испанские регбисты допустили меньше ошибок в матче со сборной России на чемпионате Европы, что позволило им победить. Такое мнение журналистам в субботу высказал игрок российской команды Юрий Кушнарев.

Сборная России проиграла команде Испании со счетом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. В турнире принимают участие шесть команд, помимо россиян и испанцев, в европейском первенстве играют сборные Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии.

"Есть ряд причин, по которым мы в последние годы тяжело играем с испанцами. Они хорошо атакуют, держат мяч, мы много защищаемся, мало играем с мячом в атаке в нужных зонах, сегодня больше играли на своей половине, и это ничего нам не дало. Сильная сторона сборной Испании - это молы, испанцы хорошо ими пользуются, зарабатывают много штрафных, когда переходят в зону соперника. Так мы тоже упустили несколько очков", - сказал Кушнарев.

"С ними всегда было сложно, в последние годы испанцы нас обыгрывают, пока не можем с этим разобраться. По игре разница небольшая, но на табло есть очки, и там разница ощутима. Где-то мы не можем использовать свои моменты, которые создаем, а они свои используют. Меньше ошибаются, меньше теряют мяч и лучше держат его в атаке, думаю, это самая сильная сторона испанцев", - отметил регбист.

Во втором туре чемпионата Европы россияне встретятся с бельгийцами, игра пройдет в Брюсселе 8 февраля. Испанцы следующий матч проведут 9 февраля в Мадриде против грузинской команды. Чемпионат Европы завершится 15 марта.

"У нас снова неудачный старт чемпионата Европы, но мы будем разыгрываться от игре к игре. Турнир продолжается, нам надо думать уже о следующей субботе, о матче с бельгийцами", - заключил Кушнарев.