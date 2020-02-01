Гайсин: российские регбисты потеряли контроль над игрой в матче ЧЕ со сборной Испании

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби потеряла контроль над игрой и допустила несколько важных ошибок в первом матче чемпионата Европы с командой Испании. Об этом журналистам в субботу рассказал российский регбист Рамиль Гайсин.

Сборная России уступила команде Испании со счетом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. В составе сборной России все очки набрал Рамиль Гайсин (две попытки и реализация).

"Начало было хорошее, как и настрой, потом в середине первого тайма, мне кажется, немного потеряли контроль, и некоторые игроки допустили ошибки, у меня тоже была ошибка. Не получилось перестроиться, за счет этого испанцы набрали очки, а у нас команда немного "подсела". Во второй половине второго тайма начали исправляться, старались исправить свои ошибки, и в каких-то моментах у нас это получалось. Но все-таки не успели догнать по счету соперника, а когда на последних минутах пропустили еще одну попытку, это подкосило", - отметил Гайсин.

"Очень хотел исправиться, допустив ошибку, но не получалось в некоторых моментах. Не хотел зацикливаться на этом, потому что это могло сказаться на моей игре, - рассказал игрок. - Попадание в стартовый состав было неожиданным, я приехал с Кубка вызова и не проходил со сборной подготовку в ЮАР. Когда на собрании объявили состав, я очень удивился и обрадовался, думаю, я не подвел, конечно, была эта ошибка, считаю, что хорошо сыграл этот матч".

Гайсин отметил, что россияне во многих аспектах игры оказались сильнее соперников. "На самом деле мы хорошая команда, просто нам нужно в определенных аспектах прибавить, улучшить свои сильные стороны. Команда Испании не такая сильная, в некоторых позициях мы на голову выше их. Не можем обыграть их, но думаю, дело в индивидуальном подходе. Надо более ответственно подходить к играм", - заключил Гайсин.