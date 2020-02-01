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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Туктамышева считает возможным проведение чемпионата России на открытом воздухе

По мнению спортсменки, турнир можно провести в Сочи

ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева считает возможным проведение чемпионата России на открытом воздухе, например, в Сочи. Об этом спортсменка сказала на пресс-конференции перед выступлением на "Ледовом шоу олимпийских чемпионов" в Доброграде, организованном Ириной Слуцкой.

Шоу проходит на льду озера под открытым небом. Журналистов заинтересовала перспектива организации соревнований в подобных условиях.

"Я каталась на открытом воздухе в 12 лет в шоу "Битва двух столиц", тогда Москва и Санкт-Петербург выходили в онлайн, катаясь одновременно. При температуре минус двадцать я выступала в платье. Разве что в Сочи можно провести, там тепло", - сказала Туктамышева.

Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным в шоу Слуцкой, заметила, что организаторам такого чемпионата следует подумать о зрителях: "Мы выступаем четыре минуты и уходим со льда. Думаю, в данном случае нужно подумать о зрителях, судьях".

Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, вспомнил недавний чемпионат России в Красноярске: "Когда мы выступали в Красноярске, там на улице минус 34 градуса было, не хотелось бы выступать при такой температуре".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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