Президент ЦСКА Гинер заявил, что клуб оценивается в 24 млрд рублей

ТАСС, 1 февраля. Стоимость акций российского футбольного клуба ЦСКА составляет 24 млрд рублей. Об этом заявил президент клуба Евгений Гинер в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из большой пятерки (крупнейшие консалтинговые компании в мире - прим. ТАСС). Они оценили в 24 миллиарда рублей", - сказал Гинер.

В декабре стало известно, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. На данный момент доля клуба в размере 76,44% принадлежит компании Bluecastle Евгения Гинера, остальное - российскому юрлицу "АВО-Капитал", также подконтрольному Bluecastle.

Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз стал чемпионом России, по семь раз обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.