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Летние олимпийские виды спорта

Призер ЧМ-2019 легкоатлет Акименко пропустит "Битву полов" по семейным обстоятельствам

Турнир проходит в субботу в Москве на крытой арене "Салют - Гераклион"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко не выступит на традиционном зимнем турнире "Битва полов" по семейным обстоятельствам. Об этом журналистам рассказал один из организаторов турнира Михаил Бутов.

24-летний Акименко является обладателем второго результата сезона в мире, 16 января на турнире в Челябинске он преодолел планку на отметке в 2,31 метра.

"К сожалению, у Миши случилось несчастье в семье, поэтому он не выступит сегодня", - сказал Бутов.

Акименко является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Дохе, чемпионом мира среди юниоров (2014), бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров (2013) и чемпионом России в помещении (2019).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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