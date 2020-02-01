Фигуристки Загитова и Туктамышева выступили на льду озера в Доброграде

ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и призеров международных первенств Елизаветы Туктамышевой, Евгении Тарасовой, Владимира Морозова и других именитых спортсменов прошло в Доброграде (Владимирская область). Фигуристы выступили с показательными номерами на льду озера в субботу.

Шоу стало продолжением серии фестивалей фигурного катания, проходящих под творческим руководством двукратного призера Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирины Слуцкой на территории Доброграда. Площадкой по традиции стал каток на глади озера в лесу. Впервые фигуристы выступили на открытом льду Доброграда в 2018 году, тогда свои показательные номера представили 17 спортсменов, включая олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Аделину Сотникову, в 2019 году к проекту Доброграда присоединились олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Навка.

"Я каталась на озере в швейцарском Давосе и тогда вынашивала эту идею (проведения ледового шоу на озере - прим ТАСС). Доброград стал именно тем местом, где это можно реализовать. Лед к этому шоу готовили почти месяц, когда в первый раз встали на лед, он даже хрустел, а сейчас его толщина составляет около пятидесяти сантиметров, и его качество ничем не уступает обычному, позволяя прыгать сложнейшие прыжки, делать парные элементы", - рассказала Слуцкая о том, как родилась идея проведения шоу.

Она отметила, что старается приглашать в шоу именно тех спортсменов, выступления которых желают увидеть зрители. "Мы стараемся собирать в команду спортсменов, которых хотят видеть зрители. И очень непросто брать действующих спортсменов: во-первых, выступление проходит на улице, плюс сезон еще идет. Нам повезло, что сейчас закончился чемпионат Европы, и мы благодарны ребятам за участие, а Федерации фигурного катания на коньках России за разрешение им выступить", - добавила спортсменка.

Заключительным номером выступила хедлайнер шоу олимпийская чемпионка Алина Загитова, также участниками шоу стали чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, призер чемпионатов мира Максим Ковтун, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин. Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов выступила с премьерой показательного номера, который поставил им Александр Жулин. Ранее они уже пробовали кататься на льду самого глубокого озера в мире, Байкала, отметив, что лед в Доброграде "отлично подготовлен, мы его опробовали, ничем не отличается от обычной площадки".

Слуцкая сообщила, что вот уже третий год организаторам по-настоящему везет с погодой: "Третий год прямо накануне шоу мороз в [минус] 20 градусов [по Цельсию], а в день его проведения температура поднимается до минус одного-минус двух [градусов по Цельсию]. Сегодня та же история: ни ветра, ни снега". Шоу собрало около 5 тыс. зрителей.

О Доброграде

Доброград - основанный в 2012 году первый город в России, который строится на частные инвестиции при поддержке государства. Население города составляет около 1 тыс. человек, к 2022 году оно, как ожидается, увеличится до 35 тыс. С 2017 года в Доброграде проводятся музыкальные фестивали и мероприятия на единственной в России сцене, построенной на воде. С 2018 года здесь проходят гастроли солистов и оркестра Большого театра и другие музыкальные мероприятия федерального уровня, в том же году город впервые принял музыкальный фестиваль "Усадьба jazz".