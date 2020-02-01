Ласицкене победила на турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала победу на турнире прыгунов в высоту "Битва полов", который проходил в Москве. 27-летняя спортсменка установила лучший результат сезона в мире, взяв высоту 204 см, набрала 1259 очков и опередила серебряного призера Кубка России 2017 года Кристину Королеву, которая сумела прыгнуть на 1,90 м (1121).

Илья Иванюк занял третье место, прыгнув на 2,23 м и набрав 1117 очков.

Турнир проходил на малой арене "Салют - Гераклион" с участием 11 ведущих российских легкоатлетов. Помимо упомянутых спортсменов, на соревновании выступили олимпийская чемпионка Анна Чичерова, Алексей Ефанов, Никита Анищенков, Алексей Фадеев, Александр Асанов, Аделина Халикова, Наталья Спиридонова, Дарья Слепова, Кристина Королева.

В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В состязании использовалась таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на точных статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин - это мужские 2,40 м. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 м) оценивается в 1299 очков, а у мужчин (2,43) - в 1296.

Первое место в "Битве полов" 2019 года заняла Ласицкене, прыгнувшая на 2,03 м. В "Битве полов" - 2018 победу одержал серебряный призер зимнего чемпионата мира в Бирмингеме Данил Лысенко, сумевший преодолеть планку на высоте 2,36 м.