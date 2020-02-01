{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Посол США в РФ назвал Овечкина лучшим хоккеистом в мире

Джон Салливан отметил, что болеет за "Вашингтон" и надеется увидеть последнюю шайбу в карьере любимого игрока
Посол США в РФ Джон Салливан Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Посол США в РФ Джон Салливан
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан в беседе с журналистами назвал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина своим любимым хоккеистом и лучшим игроком в мире.

На эту тему
Фетисов и новый посол США в РФ произвели вбрасывание на матче КХЛ "Спартак" - "Динамо"

В субботу Салливан посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком" и произвел символическое вбрасывание. Он появился на льду в форме "Вашингтона" и поздравил Овечкина, который минувшей ночью вышел на восьмое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), достигнув отметки в 695 шайб.

"Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб - "Вашингтон". Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин - лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет", - сказал Салливан.

Посол считает, что отметка в 700 голов покорится Овечкину в ближайшее время. "Овечкин - квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню, когда ему было 18 и он был еще подростком. Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка, сейчас ему 34, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится. Я видел, как он забросил первую шайбу, мне жаль, что не смогу увидеть, как он забросит 700-ю", - отметил Салливан.

"Однажды, я надеюсь очень не скоро, он забросит последнюю, надеюсь, я буду еще жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить", - заключил посол США в РФ.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 37 шайб и делит первое место в списке снайперов с чехом Давидом Пастерняком, выступающим за "Бостон". Следующий матч "Вашингтон" проведет 2 февраля на своей площадке против "Питтсбурга". После 52 матчей команда из столицы США набрала 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичСалливан, Джон
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Ласицкене сказала, что показала лучший результат сезона в мире, подавив негативные мысли
Прыгунья в высоту преодолела планку на отметке 2,04 м, превзойдя результат украинки Ярославы Магучих - 2,02 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС