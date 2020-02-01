Посол США в РФ назвал Овечкина лучшим хоккеистом в мире

В субботу Салливан посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком" и произвел символическое вбрасывание. Он появился на льду в форме "Вашингтона" и поздравил Овечкина, который минувшей ночью вышел на восьмое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), достигнув отметки в 695 шайб.

"Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб - "Вашингтон". Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин - лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет", - сказал Салливан.

Посол считает, что отметка в 700 голов покорится Овечкину в ближайшее время. "Овечкин - квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню, когда ему было 18 и он был еще подростком. Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка, сейчас ему 34, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится. Я видел, как он забросил первую шайбу, мне жаль, что не смогу увидеть, как он забросит 700-ю", - отметил Салливан.

"Однажды, я надеюсь очень не скоро, он забросит последнюю, надеюсь, я буду еще жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить", - заключил посол США в РФ.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 37 шайб и делит первое место в списке снайперов с чехом Давидом Пастерняком, выступающим за "Бостон". Следующий матч "Вашингтон" проведет 2 февраля на своей площадке против "Питтсбурга". После 52 матчей команда из столицы США набрала 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.