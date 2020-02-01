Посол США в РФ отметил, что долгие годы был фанатом советского и российского хоккея

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан отметил, что на протяжении многих десятилетий являлся большим поклонником советского и российского хоккея. Об этом Салливан рассказал журналистам.

В субботу Салливан посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком", где произвел символическое вбрасывание совместно с олимпийскими чемпионами в составе сборной СССР Александром Якушевым и Вячеславом Фетисовым.

"Многие десятилетия я был фанатом советского и российского хоккея. Я только что говорил со Славой Фетисовым о разнице между матчами НХЛ и КХЛ. На аренах НХЛ нет таких больших секторов для болельщиков с флагами и барабанами. Это обычно бывает на американском футболе, когда болельщики специально одеваются и приносят флаги, это одно из отличий", - отметил Салливан.

"Я рассказывал Славе, что был на арене в Вашингтоне 16 июня 1999 года, когда он вместе с "Детройтом" во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. Это был замечательный момент, Владимир Константинов (обладатель Кубка Стэнли 1997 года - прим. ТАСС), который получил травму за год до этого в страшной аварии, находился на секторе сразу за мной, в инвалидном кресле. Я видел, как он в кресле выехал на лед, когда "Детройт" взял кубок, все встали, в том числе болельщики "Кэпиталз", это был очень эмоциональный момент, когда он выехал на лед с бывшими товарищами по команде, непередаваемый момент. Именно за такие моменты я люблю хоккей", - добавил посол США в РФ.

7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна крушение потерпел самолет Як-42. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/12.

"Я вспоминаю ужасную авиакатастрофу с ярославским "Локомотивом". Игроки, которых я знал, погибли в этой аварии. Она затронула хоккейное сообщество по всему миру", - заключил Салливан.