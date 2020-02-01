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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене сказала, что показала лучший результат сезона в мире, подавив негативные мысли

Прыгунья в высоту преодолела планку на отметке 2,04 м, превзойдя результат украинки Ярославы Магучих - 2,02 м

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лучшая легкоатлетка Европы 2019 года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Мария Ласицкене, показавшая в субботу на турнире "Битва полов" лучший результат сезона в мире, выходила на старт, сумев подавить в себе негативные эмоции от недопуска на международные старты. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

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27-летняя спортсменка с первой попытки взяла высоту 2,04 м и улучшила достижение украинки Ярославы Магучих (2,02 м), показанное 31 января на турнире в немецком Карлсруэ.

"Рада, что удалось показать лучший результат сезона, вчерашний прыжок Ярославы Магучих на 2,02 м подстегивал меня, - отметила Ласицкене. - Я отбросила все негативные мысли о том, что не могу пока очно соревноваться с ней. Но рада была сегодня порадовать публику таким прекрасным результатом. Жду, когда с другими девчонками начну соперничать на международной арене".

"Не знаю, когда это произойдет, но надеюсь, что это сбудется в зимнем сезоне. Не хочется пропускать зиму, потому что это очень важный этап для подготовки к Олимпиаде. Надеюсь, что все усилия, которые сейчас предпринимаются, не будут напрасны", - заметила спортсменка.

В настоящее время из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики российские спортсмены лишены возможности выступать на зарубежных стартах.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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