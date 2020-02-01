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Футбол в России

Дубль Мирзова принес "Спартаку" победу над "Ростовом" на Кубке Париматч Премьер

Красно-белые выиграли в матче первого тура со счетом 2:1

ТАСС, 1 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 победил "Ростов" в матче первого тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

В составе "Спартака" дубль на свой счет записал Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты). У "Ростова" забил Деннис Хаджикадунич (89).

Турнир завершится 9 февраля. Помимо "Спартака" и "Ростова", в соревновании принимают участие российский "Локомотив" (Москва) и сербский "Партизан", команды проведут по одной встрече друг против друга. Ранее в субботу "Партизан" оказался сильнее "Локомотива" в серии пенальти.

5 февраля "Спартак" встретится с московским "Локомотивом", 8 февраля - с "Партизаном". "Ростов" 4 февраля сыграет с "Партизаном", в заключительном матче турнира подопечные Валерия Карпина проведут встречу с "Локомотивом" 9 февраля.

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