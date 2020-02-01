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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене приветствует перенос зимнего ЧМ и надеется, что коронавирус скоро отступит

Спортсменка следит за происходящим в Китае

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене расстроена тем, что зимний чемпионат мира в Китае был перенесен на год, и надеется, что врачам скоро удастся справиться со вспышкой коронавируса. Об этом Ласицкене рассказала журналистам по окончании турнира "Битва полов" в Москве.

"Пока что кроме чемпионата России у меня не будет стартов, тем более чемпионат мира в Китае отменили. Это очень грустно, но я надеюсь, что болезнь отступит. Это очень страшно", - призналась Ласицкене, которая следит за происходящим в Китае.

"Мы думали, будут ли по срокам передвигать чемпионат мира. Не хотелось, чтобы спортсмены подвергались такой опасности. Наверное, это правильное решение", - заключила спортсменка.

Власти Китая до апреля отменили все спортивные мероприятия в стране в связи со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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