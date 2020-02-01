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Футбол в России

Футболист Ригони досрочно вернулся в "Зенит" из аренды в "Сампдории"

Аргентинец играл за "Сампдорию" с сентября 2019 года, в девяти матчах за итальянский клуб игрок отметился одной голевой передачей

ТАСС, 1 февраля. Российский футбольный клуб "Зенит" досрочно вернул аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони из аренды в итальянской "Сампдории". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

26-летний аргентинец выступал за "Сампдорию" с сентября прошлого года. В девяти матчах за команду во всех турнирах он отметился одной голевой передачей, сыграв два полных матча. Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2021 года.

Ригони перешел в "Зенит" в августе 2017 года из аргентинского "Индепендьенте", за петербуржцев он провел 46 матчей, записав в свой актив девять голов и столько же результативных передач. Первую половину 2019 года футболист провел в аренде в итальянской "Аталанте".

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, набрав в 19 матчах 45 очков. На данный момент команда проводит вторые зимние сборы в Испании.

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