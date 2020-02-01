Испанская партия. Российские регбисты проиграли в первом матче чемпионата Европы

Тренер испанской команды Сантьяго Сантос подчеркнул, что первая часть матча осталась за сборной России, но потом испанцы сумели собраться и показать свою игру. Он также отметил, что испанские игроки сумели воспользоваться всеми шансами, которые у них были, тогда как россияне упустили несколько возможностей для изменения счета в свою пользу.

"Мы очень расстроены тем, что проиграли сегодня, но испанская сборная оказалась сильнее. Испанцы занесли по две попытки в конце первого и второго таймов, но в целом игра была равной, - сказал специалист. - Наша сборная прогрессирует, хотя сегодня не все получилось так, как хочется. У нас было два шанса занести попытки с пятиметровой линии, но мы их не использовали, а вот испанцы свои шансы реализовали".

Главный тренер сборной России Лин Джонс после матча отметил, что, несмотря на счет, игра получилась равной. По его словам, российские регбисты неплохо проявили себя в первом матче европейского первенства, хотя игрокам еще есть над чем работать.

В составе сборной России две попытки занес Рамиль Гайсин, на его счету также одна успешная реализация. У испанцев по одной попытке занесли Висенте дель Хойо, Хорди Хорба, Флоран Гибуин, Хулен Гойя и Фред Керси, две успешные реализации выполнил Брэдли Линклатера, еще одна реализация на счету Андреа Рабаго.

"Начало было хорошее, как и настрой, потом в середине первого тайма немного потеряли контроль и некоторые игроки допустили ошибки. И у меня тоже была ошибка. Не получилось перестроиться, за счет этого испанцы набрали очки, а у нас команда немного "подсела". Во второй половине второго тайма начали исправляться, старались исправить свои ошибки, и в каких-то моментах у нас это получалось", - пояснил Гайсин.

"На самом деле мы хорошая команда, просто нам нужно в определенных аспектах прибавить, улучшить свои сильные стороны, - добавил спортсмен. - Команда Испании не такая сильная, скажу вам честно, в некоторых позициях мы на голову выше их. Но не можем обыграть их. Дело, думаю, в индивидуальном подходе, надо более ответственно подходить к играм".

По мнению еще одного игрока российской сборной, Юрия Кушнарева, сборная Испании в прошедшем матче сумела грамотно использовать свои сильные стороны. И хотя игра действительно выглядела равной, итоговый счет все же в пользу испанской команды. "Есть ряд причин, по которым мы в последние годы тяжело играем с испанцами, они хорошо атакуют, держат мяч, из-за этого мы много защищаемся, мало играем с мячом в атаке в нужных зонах, и сегодня больше играли на своей половине, это ничего нам не дало. Сильная сторона сборной Испании - это молы, они хорошо ими пользуются, зарабатывают много штрафных, когда переходят в зону соперника, так мы тоже упустили несколько очков", - сказал Кушнарев.

"В последние годы испанцы нас обыгрывают, мы пока не можем с этим разобраться. По игре разница небольшая, но на табло есть очки, и там разница ощутима. Где-то мы не можем использовать свои моменты, которые создаем, а они свои используют. Меньше ошибаются, меньше теряют мяч и лучше держат его в атаке, думаю, это самая сильная сторона испанцев", - отметил регбист.

С мыслями о Бельгии

В следующем матче российским регбистам предстоит встретиться с командой Бельгии, игра пройдет ровно через неделю - 8 февраля в Брюсселе. В предыдущем розыгрыше чемпионата Европы календарь выглядел подобным образом, тогда россияне уступили испанцам в стартовом матче турнира (14:16), но во втором туре одержали более чем убедительную победу над бельгийцами со счетом 64:7. Но если прошлогодняя встреча прошла в Сочи, то в этот раз бельгийцы сыграют на домашнем поле.

"Сборная Бельгии составлена из довольно массивных игроков, которые играют в силовое и медленное регби, замедляют мяч, сбивают темп. К тому же они играют на не очень хорошем поле, используя его как один из козырей. Думаю, они аутсайдеры этого турнира, но уважение к ним стоит проявить. Минут 40 бельгийцы всегда остаются в игре и борются, так что в матче с ними не стоит расслабляться", - отметил Кушнарев.

В чемпионате Европы по регби принимают участие сборные России, Бельгии, Грузии, Испании, Португалии и Румынии. Следующим домашним матчем турнира для россиян станет игра с командой Португалии, которая пройдет 22 февраля в Калининграде. После этого сборная России сыграет с румынскими регбистами (7 марта, Краснодар), а в завершающем матче в Тбилиси встретится с действующим чемпионом Европы сборной Грузии 14 марта.