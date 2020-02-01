Испанская партия. Российские регбисты проиграли в первом матче чемпионата Европы

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по регби уступила команде Испании в первом матче на чемпионате Европы. Встреча, которая прошла в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 12:31.
В составе сборной России две попытки занес Рамиль Гайсин, на его счету также одна успешная реализация. У испанцев по одной попытке занесли Висенте дель Хойо, Хорди Хорба, Флоран Гибуин, Хулен Гойя и Фред Керси, две успешные реализации выполнил Брэдли Линклатера, еще одна реализация на счету Андреа Рабаго.
Главный тренер сборной России Лин Джонс после матча отметил, что, несмотря на счет, игра получилась равной. По его словам, российские регбисты неплохо проявили себя в первом матче европейского первенства, хотя игрокам еще есть над чем работать.
"Мы очень расстроены тем, что проиграли сегодня, но испанская сборная оказалась сильнее. Испанцы занесли по две попытки в конце первого и второго таймов, но в целом игра была равной, - сказал специалист. - Наша сборная прогрессирует, хотя сегодня не все получилось так, как хочется. У нас было два шанса занести попытки с пятиметровой линии, но мы их не использовали, а вот испанцы свои шансы реализовали".
Тренер испанской команды Сантьяго Сантос подчеркнул, что первая часть матча осталась за сборной России, но потом испанцы сумели собраться и показать свою игру. Он также отметил, что испанские игроки сумели воспользоваться всеми шансами, которые у них были, тогда как россияне упустили несколько возможностей для изменения счета в свою пользу.
Хороший старт и досадные ошибки
Автор двух занесенных попыток российской команды Рамиль Гайсин считает, что россияне потеряли контроль над игрой в середине первого тайма.
"Начало было хорошее, как и настрой, потом в середине первого тайма немного потеряли контроль и некоторые игроки допустили ошибки. И у меня тоже была ошибка. Не получилось перестроиться, за счет этого испанцы набрали очки, а у нас команда немного "подсела". Во второй половине второго тайма начали исправляться, старались исправить свои ошибки, и в каких-то моментах у нас это получалось", - пояснил Гайсин.
"На самом деле мы хорошая команда, просто нам нужно в определенных аспектах прибавить, улучшить свои сильные стороны, - добавил спортсмен. - Команда Испании не такая сильная, скажу вам честно, в некоторых позициях мы на голову выше их. Но не можем обыграть их. Дело, думаю, в индивидуальном подходе, надо более ответственно подходить к играм".
По мнению еще одного игрока российской сборной, Юрия Кушнарева, сборная Испании в прошедшем матче сумела грамотно использовать свои сильные стороны. И хотя игра действительно выглядела равной, итоговый счет все же в пользу испанской команды. "Есть ряд причин, по которым мы в последние годы тяжело играем с испанцами, они хорошо атакуют, держат мяч, из-за этого мы много защищаемся, мало играем с мячом в атаке в нужных зонах, и сегодня больше играли на своей половине, это ничего нам не дало. Сильная сторона сборной Испании - это молы, они хорошо ими пользуются, зарабатывают много штрафных, когда переходят в зону соперника, так мы тоже упустили несколько очков", - сказал Кушнарев.
"В последние годы испанцы нас обыгрывают, мы пока не можем с этим разобраться. По игре разница небольшая, но на табло есть очки, и там разница ощутима. Где-то мы не можем использовать свои моменты, которые создаем, а они свои используют. Меньше ошибаются, меньше теряют мяч и лучше держат его в атаке, думаю, это самая сильная сторона испанцев", - отметил регбист.
С мыслями о Бельгии
В следующем матче российским регбистам предстоит встретиться с командой Бельгии, игра пройдет ровно через неделю - 8 февраля в Брюсселе. В предыдущем розыгрыше чемпионата Европы календарь выглядел подобным образом, тогда россияне уступили испанцам в стартовом матче турнира (14:16), но во втором туре одержали более чем убедительную победу над бельгийцами со счетом 64:7. Но если прошлогодняя встреча прошла в Сочи, то в этот раз бельгийцы сыграют на домашнем поле.
"Сборная Бельгии составлена из довольно массивных игроков, которые играют в силовое и медленное регби, замедляют мяч, сбивают темп. К тому же они играют на не очень хорошем поле, используя его как один из козырей. Думаю, они аутсайдеры этого турнира, но уважение к ним стоит проявить. Минут 40 бельгийцы всегда остаются в игре и борются, так что в матче с ними не стоит расслабляться", - отметил Кушнарев.
В чемпионате Европы по регби принимают участие сборные России, Бельгии, Грузии, Испании, Португалии и Румынии. Следующим домашним матчем турнира для россиян станет игра с командой Португалии, которая пройдет 22 февраля в Калининграде. После этого сборная России сыграет с румынскими регбистами (7 марта, Краснодар), а в завершающем матче в Тбилиси встретится с действующим чемпионом Европы сборной Грузии 14 марта.