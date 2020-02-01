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НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой января в НХЛ

Российский голкипер Андрей Василевский назван третьей звездой месяца
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой по итогам января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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В январе Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, он опередил в списке Теему Селянне, Марио Лемье, Стива Айзермана, Марка Мессье и с 695 голами занимает восьмое место. В прошедшем месяце он стал лучшим по заброшенным шайбам (13) и пятым по количеству очков (15). Впервые в карьере россиянин забросил две или более шайбы в трех матчах кряду, он стал вторым хоккеистом в НХЛ в возрасте 34 лет или старше, кому удалось забросить 11 шайб за пять матчей. В двух встречах подряд он забросил по три шайбы. В списке снайперов сезона Овечкин сравнялся с форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком (по 37 голов). Овечкина назвали первой звездой месяца впервые с 2015 года, тогда его также признали лучшим в январе.

Второй звездой стал немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, набравший за месяц 17 (6 голов + 11 передач) очков. Он с 79 очками вышел на первое место в гонке бомбардиров этого сезона, опередив одноклубника канадца Коннора Макдэвида (77). Драйзайтль набрал очки во всех девяти матчах команды в январе, его результативная серия насчитывает 10 матчей. 24-летний форвард стал вторым игроком в истории "Эдмонтона", которому удалось больше одного раза за сезон набрать очки в 10 и более матчах подряд.

Третьей звездой месяца стал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Василевский одержал в январе наибольшее количество побед (9), пропускал в среднем наименьшее количество шайб (1,5) и завершил месяц с наилучшим процентом отраженных бросков (94,8%). В семи из 10 матчей он пропускал две или менее шайбы. Василевский - лучший в лиге по количеству побед (26).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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