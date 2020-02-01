Знарок: счет матча КХЛ между "Спартаком" и "Динамо" не соответствует игре

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок считает, что результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо" не отражает ход игры. Такое мнение Знарок высказал на пресс-конференции.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0.

"Вратарь соперника неплохо сыграл. Думаю, что счет не по игре, мы неплохо играли, неплохо двигались. Реализация моментов была смазанной, все хотели довести до пустых ворот. Допустили ошибки в двух первых голах, но такой день бывает у каждой команды", - отметил Знарок.

В первом периоде при счете 0:1 нападающий "Спартака" Денис Кокарев вместо броска практически по пустым воротам с близкого расстояния предпочел отдать передачу на дальнюю штангу, которая была перехвачена, после чего в ответной атаке динамовцы забросили вторую шайбу. "Не знаю, почему Кокарев не стал бросать в пустые ворота, я и сам не понял. Игра с "Динамо", наверное, для него очень многое значит", - сказал Знарок. Кокарев выступал за "Динамо" с 2010 по 2017 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе бело-голубых.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах. "Спартак" располагается на пятой позиции с 68 очками в 54 встречах. Следующие матчи обе команды проведут 3 февраля. "Спартак" примет петербургский СКА, а "Динамо" - ярославский "Локомотив".