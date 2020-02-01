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КХЛ

Крикунов: удаления в начале матча мобилизовали хоккеистов "Динамо"

В субботу "Динамо" в гостевом матче переиграло "Спартак" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Три удаления в составе московского "Динамо" в начале встречи со столичным "Спартаком" мобилизовали хоккеистов бело-голубых. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

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Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Динамо", прошедшая в субботу, завершилась победой бело-голубых со счетом 4:0.

"Удаления в начале матча нас мобилизовали, после них уже играли собранно. Многовато нахватали штрафа, но вратарь Иван Бочаров хорошо сыграл, и ребята ему помогли. Решающий момент матча, когда Денис Кокарев не бросил в пустые, а отдал на дальнюю штангу. Счет мог стать 1:1, но парень нарушил закон хоккея, и "Спартак" сразу же получил второй гол в свои ворота", - отметил Крикунов.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2020 года нападающий "Динамо" Илья Круглов в пятницу получил поврежение в матче Молодежной хоккейной лиги между "Динамо" и московскими "Крыльями Советов" (5:1). "У него связки, голеностоп. На него упал игрок, дней через семь-десять будет готов", - сказал Крикунов.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах. "Спартак" располагается на пятой позиции с 68 очками в 54 встречах. Следующие матчи обе команды проведут 3 февраля. "Спартак" примет петербургский СКА, а "Динамо" - ярославский "Локомотив".

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