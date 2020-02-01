Сборная России вышла на чемпионат мира по мини-футболу

ТАСС, 1 февраля. Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном, третьем матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. Встречи группы С проходили в Хорватии.

В составе сборной России мячи забили Эдер Лима (7-я и 17-я минуты) и Ромуло (39), еще один гол в свои ворота забил хорват Лука Сутон (18). Ранее в субботу в другом матче группы С словаки сыграли вничью со счетом 3:3 с азербайджанцами.

После трех туров россияне с 6 очками заняли первое место в таблице группы С и напрямую вышли на чемпионат мира, победа в очном матче позволила опередить в таблице хорватов, также имеющих 6 очков. Третье место заняла команда Азербайджана (4), четвертое - сборная Словакии (1).

В элитном раунде участие принимают 16 команд, разделенные на четыре квартета. Лучшая команда каждой группы напрямую попадает на чемпионат мира. Сборные, ставшие вторыми в своих группах, сыграют в плей-офф, по итогам которого две сильнейшие команды выйдут на чемпионат мира. Всего в чемпионате мира примут участие 24 команды, на данный момент помимо сборной России на турнир отобрались команды Соломоновых Островов и Литвы (на правах страны - организатора чемпионата).

Чемпионат мира проходит раз в четыре года. На предыдущем турнире сборная России стала серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали. Также россияне являются чемпионами Европы (1999), пятикратными серебряными (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратными бронзовыми (2001, 2007, 2018) призерами.

Чемпионат мира - 2020 пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.