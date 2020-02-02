Почетный глава АМФР отметил характер игроков сборной России по мини-футболу

Сборная России в субботу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном, третьем матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. После трех туров россияне с 6 очками заняли первое место в таблице группы С и напрямую вышли на чемпионат мира.

"Несмотря на то что целый ряд игроков (Андрей Афанасьев, Сергей Абрамович и Сергей Абрамов - прим. ТАСС) не смог поехать на этот турнир, все-таки ребята проявили характер, - сказал Андреев. - Считаю, что в игре со сборной Хорватии наши ребята победили сами себя, после поражения от команды Азербайджана показали, что мы сильные, даже не имея ведущих игроков. Считаю, что у нашей сборной есть характер и мастерство. Будем идти вперед и побеждать".

Почетный президент АМФР отметил, что ассоциация уже начала готовить план подготовки сборной России к чемпионату мира. "Вероятно, она пройдет в два этапа, первый предварительно запланирован в Кисловодске в августе, а второй перед чемпионатом в Подмосковье. Будем готовиться и стараться не подвести Россию на чемпионате мира", - рассказал собеседник агентства.

"Только завершился элитный раунд, говорить о задачах на чемпионат мира будем позже. Несмотря на все проблемы, задачи самые высокие. Главное, подойти к турниру без болезней и без травм", - резюмировал Андреев.

Чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. В нем примут участие 24 команды, на данный момент помимо сборной России на турнир отобрались команды Соломоновых Островов и Литвы (на правах страны-организатора).