Российская фристайлистка Демидова стала второй в хафпайпе на этапе Кубка мира в США

ТАСС 2 февраля. Россиянка Валерия Демидова заняла второе место в дисциплине "хафпайп" на этапе Кубка мира по фристайлу в США.

19-летняя россиянка в лучшей попытке показала результат 89,00 балла. Победила олимпийская чемпионка канадка Кэсси Шарп (90,00), третьей стала ее соотечественница Рейчел Каркер (88,00).

На прошлом этапе, который прошел в Китае 20 декабря, Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах Кубка мира. До этого лучшим достижением россиян в хафпайпе были две бронзовые медали Демидовой (в 2017 году на этапе в Китае и в 2019-м - в Новой Зеландии).

Демидова занимает первое место в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине после четырех этапов. Заключительный старт в хафпайпе пройдет 14 февраля в Калгари (Канада).