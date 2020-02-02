СМИ: Лэмпард потребовал у руководства "Челси" купить нового вратаря

ТАСС, 2 февраля. Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет заменить вратаря команды Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE.

Лэмпард потребовал у руководства клуба купить нового голкипера летним трансферным окном. Источник уверен, что Аррисабалага больше не выйдет на поле.

В матче 25-го тура Английской премьер-лиги с "Лестером" Лэмпрад оставил испанского футболиста на скамейке запасных. Вместо него на воротах стоял Вилли Кабальеро. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" в 2018 году за €80 млн. Его контракт истекает летом 2025 года. В этом сезоне вратарь сыграл в 24 матчах премьер-лиги, пропустив 32 гола.

"Челси" располагается на четвертом месте турнирной таблицы национального первенства, набрав 41 очко.